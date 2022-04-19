МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром резко растет к иене, торгуясь на максимальном уровне с 2002 года на ожиданиях повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, как лишить доллар статуса мировой валюты

По состоянию на 7.48 мск курс доллара к иене увеличивается до 128,09 иены со 126,97 иены с предыдущего закрытия, впервые с мая 2002 года превысив отметку в 128.

Это движение находится в рамках продолжающегося общего укрепления доллара к другим основным мировым валютам. Так, курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0775 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,078 доллара. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт на 0,15%, до 100,93 пункта.

"Ожидания повышения учётной ставки ФРС в мае были ключевым фактором укрепления доллара", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик IG Ип Цзюн Жун (Yeap Jun Rong).

А аналитик Corpay Карл Шамотта (Karl Schamotta) сообщил газете, что считает возможным скачок курса доллара до 130 или 135 иен.