МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рубль сильно растет к доллару пятый торговый день подряд и ощутимо прибавляет к евро в четверг, следует из данных Московской биржи. Индия пояснила, что США не предостерегали ее от закупок нефти в России

Рынок отыгрывает новости из Госдумы, которая в четверг продлила полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск падал на 2,32 рубля — до 74,09 рубля, евро — на 2,34 рубля, до 79,56 рубля.

Ранее в ходе торгов доллар и евро максимально падали уже до 73,92 рубля и до 78,9 рубля соответственно.

РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ

На российском валютном рынке в четверг усилилось укрепление рубля к доллару, при этом рост продолжается пятый день подряд. Резко падает и евро.

Поддержка приходит от новостей из Госдумы, которая назначила Набиуллину с 24 июня на третий срок на посту главы ЦБ. По закону о ЦБ одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд.

Набиуллина заявила, что перед заседанием совета директоров Банка России, которое пройдет 29 апреля, регулятор все еще намерен рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Это ведет к росту котировок ОФЗ, и соответственно, поддерживает спрос на рубли, особенно в текущих условиях практического отсутствия валютных инструментов на рынке РФ.

Набиуллина также заявила, что ЦБ РФ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике и рассчитывает на его использование в международных расчетах. Хотя российская экономика отрезана от значительной части финансовых рынков, она должна быть конкурентоспособной, самоизоляция по всем направлениям не нужна, подчеркнула глава ЦБ.

Игроки рынка обратили внимание и на мнение Банка России о том, что российские экспортеры должны заниматься и импортом. Такая мера даст возможность через товарные потоки сбалансировать сформировавшийся дисбаланс по потокам капитала.

Кроме того, Набиуллина заявила, что ЦБ РФ будет передавать деньги правительству при тратах им средств ФНБ. Объем доступных ресурсов фонда не ограничен из-за заморозки части золотовалютных резервов.

В итоге доллар падает к рублю на 3%, евро — на 2,8%. Рублевая цена нефти составляет около 7,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Баланс сил на российской бирже по-прежнему складывается в пользу рубля, несмотря на смягчение на этой неделе валютного контроля ЦБ для экспортеров, констатирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"В условиях сохранения ограничений на отток капитала для нерезидентов и резкого сокращения импорта на рынке по-прежнему отсутствует сильный спрос на валюту со стороны крупных рыночных игроков, формируя баланс сил в пользу рубля. При этом до конца апреля можно ожидать усиления валютных продаж из-за крупных налоговых платежей, после чего позиции рубля на рынке, вероятно, несколько скорректируются после очередного понижения ключевой ставки ЦБ", — говорит он.

Усилия Банка России по стабилизации финансовых условий можно признать успешными, что в условиях вызовов для экономики позволяет перейти к более активной стимулирующей политике, отмечает в свою очередь Евгений Кошелев из Росбанка.

"В контексте вышесказанного мы видим все больше шансов на то, что регулятор изберет "акселерационный" сценарий смягчения процентной политики и сохранит темп снижения ключевой ставки на предстоящих заседаниях. В частности, на апрельском заседании более вероятным становится снижение ключевой ставки на 1-2 процентных пункта (до 15-16% годовых), что откроет возможности для доведения ключевой ставки до отметки 12-13% годовых к началу августа", — полагает аналитик.