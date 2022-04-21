МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером перешел к незначительному росту к евро, свидетельствуют данные торгов. Россия включила Марка Цукерберга в новый санкционный список

По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,0847 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0850 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 128,51 иены со 127,88 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 99,95 пункта.

Курс доллара вновь перешел к росту по отношению к евро после двух дней снижения. При этом с начала недели американская валюта подешевела на 0,4%.

В целом аналитик Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley) полагает, что к концу года курс евро к доллару может вырасти. По словам эксперта, украинский конфликт повлияет на европейскую экономику в большей степени, чем на американскую, однако быстрые темпы ужесточения политики Федрезерва США несут риск рецессии.

"Мы ожидаем, что курс евро к доллару поднимется до 1,1 доллара за евро к лету", — цитирует Фоули газета Wall Street Journal.