МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг продолжил укрепляться к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,63 рубля — до 74,78 рубля, евро — на 1,7 рубля, до 80,2 рубля.