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2022
https://1prime.ru/Forex/20220421/836724677.html
Доллар на Мосбирже завершил день падением до 74,78 рубля
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Рубль в четверг продолжил укрепляться к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,63 рубля — до 74,78... ПРАЙМ, 21.04.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг продолжил укрепляться к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,63 рубля — до 74,78 рубля, евро — на 1,7 рубля, до 80,2 рубля.