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2022-04-21T19:12:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220421/836724677.html

Доллар на Мосбирже завершил день падением до 74,78 рубля

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https://россиясегодня.рф

Рубль в четверг продолжил укрепляться к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,63 рубля — до 74,78... ПРАЙМ, 21.04.2022

валюта, рынки, новости, доллар, рубль

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60