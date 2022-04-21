Рубль к доллару укрепился пятую сессию подряд, к евро - вторую
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля к доллару укрепился пятую сессию подряд, к евро – вторую, достигнув 74,78 рубля и 80,2 рубля, соответственно, игнорируя геополитическую напряженность, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,63 рубля, до 74,78 рубля, евро — на 1,7 рубля, до 80,2 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 3,17% — до 113,96 доллара за баррель.
РУБЛЬ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ УВЕРЕННО
Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро несмотря на ряд послаблений Банка России.
С 18 апреля ЦБ РФ возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам.
На следующий день, 19 апреля, регулятор сообщил, что смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок продажи с 3 до 60 дней.
"В четверг рубль продолжил уверенно укрепляться несмотря на волну продаж в акциях и стабильную геополитическую напряженность. Ключевая мера валютного контроля ЦБ – 80%-ный норматив продажи валютной выручки для экспортеров – продолжает формировать сильный навес предложения валюты при подавленном спросе", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
В четверг уже после закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи ЦБ РФ в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке распространил решение об увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки до 60 дней на всех экспортёров.
По мнению Владислава Силаева из УК "Альфа-Капитал", рубль опирается на условный позитив в виде нового расширенного пакета антироссийских санкций: он имеет характер индивидуальных ограничений и не касается наставлений и отраслей.
В то же время эксперт отмечает, что слишком стремительное укрепление рубля может негативно сказаться на бюджетных доходах и положении компаний-экспортеров, поэтому потенциал его роста выглядит ограниченным.
ПРОГНОЗЫ
Елена Кожухова из "Велес Капитала" напоминает, что глава Европейского центрального банка Критин Лагард выступит в пятницу в 16.00 мск, выступление главы Банка Англии Джош Бейли запланировано на 17.30 мск.
Аналитики "Фридом Финанс" ожидают, что в пятницу рубль в паре с долларом проведет торги в диапазоне 73-76 рублей, а евро будет в пределах 79-82 рубля.
Бахтин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что с приближением пары доллар-рубль к зоне 70-72 рубля будет расти вероятность объявления регулятором новых шагов по смягчению мер валютного контроля, что должно будет способствовать смещению курса к более справедливым значениям.
По его оценкам, в пятницу курс рубля к доллару может формироваться в пределах 73,5-80,5 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220421/836725132.html