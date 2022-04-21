МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля к доллару укрепился пятую сессию подряд, к евро – вторую, достигнув 74,78 рубля и 80,2 рубля, соответственно, игнорируя геополитическую напряженность, следует из динамики торгов на Московской бирже. Банк России оценил возможность запрета покупки иностранных бумаг на ИИС

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,63 рубля, до 74,78 рубля, евро — на 1,7 рубля, до 80,2 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 3,17% — до 113,96 доллара за баррель.

РУБЛЬ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ УВЕРЕННО

Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро несмотря на ряд послаблений Банка России.

С 18 апреля ЦБ РФ возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам.

На следующий день, 19 апреля, регулятор сообщил, что смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок продажи с 3 до 60 дней.

"В четверг рубль продолжил уверенно укрепляться несмотря на волну продаж в акциях и стабильную геополитическую напряженность. Ключевая мера валютного контроля ЦБ – 80%-ный норматив продажи валютной выручки для экспортеров – продолжает формировать сильный навес предложения валюты при подавленном спросе", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В четверг уже после закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи ЦБ РФ в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке распространил решение об увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки до 60 дней на всех экспортёров.

По мнению Владислава Силаева из УК "Альфа-Капитал", рубль опирается на условный позитив в виде нового расширенного пакета антироссийских санкций: он имеет характер индивидуальных ограничений и не касается наставлений и отраслей.

В то же время эксперт отмечает, что слишком стремительное укрепление рубля может негативно сказаться на бюджетных доходах и положении компаний-экспортеров, поэтому потенциал его роста выглядит ограниченным.

ПРОГНОЗЫ

Елена Кожухова из "Велес Капитала" напоминает, что глава Европейского центрального банка Критин Лагард выступит в пятницу в 16.00 мск, выступление главы Банка Англии Джош Бейли запланировано на 17.30 мск.

Аналитики "Фридом Финанс" ожидают, что в пятницу рубль в паре с долларом проведет торги в диапазоне 73-76 рублей, а евро будет в пределах 79-82 рубля.

Бахтин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что с приближением пары доллар-рубль к зоне 70-72 рубля будет расти вероятность объявления регулятором новых шагов по смягчению мер валютного контроля, что должно будет способствовать смещению курса к более справедливым значениям.

По его оценкам, в пятницу курс рубля к доллару может формироваться в пределах 73,5-80,5 рубля.