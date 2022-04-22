Рубль продолжает уверенно расти: доллар - у 74 рублей, евро - 78,45 рубля
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Рубль сильно растет шестой торговый день подряд против доллара и ощутимо прибавляет к евро в пятницу, следует из данных Московской биржи. Признаки готовности ЕС на оплату российского газа рублями поддерживают тренд на укрепление российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск падал на 57 копеек, до 74,22 рубля, евро — на 1,75 рубля, до 78,45 рубля.
РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ
На российском валютном рынке в пятницу продолжилось ощутимое укрепление рубля к доллару и евро. Поддержка приходит от новостей о том, что управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.
Президент России Владимир Путин в конце марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Уполномоченным банком для этих целей выбран Газпромбанк, который будет получать от покупателя газа валюту, затем продавать ее на Мосбирже и зачислять рубли на его спецсчет, с которого и пойдут расчеты непосредственно с "Газпромом".
Кроме того, рубль продолжает дорожать благодаря большому предложению валюты со стороны экспортеров и низкому спросу на валюту на фоне ограничений на движение капитала, а также его насыщению после отмены комиссии на покупку долларов две недели назад, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.
В итоге доллар падает к рублю на 0,8%, евро — на 2,1%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,9 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
В пятницу – перед пиком налоговых платежей месяца (25 апреля) — российская валюта может укрепиться до уровня 73 рубля за доллар, однако в конце следующей недели продажи валюты экспортерами могут резко сократиться, и курс вернется к 75-77 рублям за доллар, оценивает Попов из SberCIB Investment Research.
Важным событием следующей недели будет заседание Банка России 29 апреля, напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". С учетом снижения инфляционных ожиданий населения, укрепления рубля и характера общей ситуации на рынке цикл снижения ключевой ставки может продолжиться. Базовые ожидания – снижение на 2 процентных пункта, до 15% годовых, добавляет он.
"Цикл снижения ставок может быть сопутствующим фактором разворота курсовой динамики к более справедливым значениям, находящимся, по нашим оценкам, в зоне 80-85 рублей за доллар. Последнее может быть также простимулировано дальнейшим смягчением Центробанком мер валютного контроля", — добавляет Бахтин.
https://1prime.ru/Forex/20220422/836733348.html