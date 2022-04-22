МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Рубль сильно растет шестой торговый день подряд против доллара и ощутимо прибавляет к евро в пятницу, следует из данных Московской биржи. Признаки готовности ЕС на оплату российского газа рублями поддерживают тренд на укрепление российской валюты. Лавров рассказал, как идут переговоры России и Украины

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск падал на 57 копеек, до 74,22 рубля, евро — на 1,75 рубля, до 78,45 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ

На российском валютном рынке в пятницу продолжилось ощутимое укрепление рубля к доллару и евро. Поддержка приходит от новостей о том, что управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.

Президент России Владимир Путин в конце марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Уполномоченным банком для этих целей выбран Газпромбанк, который будет получать от покупателя газа валюту, затем продавать ее на Мосбирже и зачислять рубли на его спецсчет, с которого и пойдут расчеты непосредственно с "Газпромом".

Кроме того, рубль продолжает дорожать благодаря большому предложению валюты со стороны экспортеров и низкому спросу на валюту на фоне ограничений на движение капитала, а также его насыщению после отмены комиссии на покупку долларов две недели назад, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

В итоге доллар падает к рублю на 0,8%, евро — на 2,1%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу – перед пиком налоговых платежей месяца (25 апреля) — российская валюта может укрепиться до уровня 73 рубля за доллар, однако в конце следующей недели продажи валюты экспортерами могут резко сократиться, и курс вернется к 75-77 рублям за доллар, оценивает Попов из SberCIB Investment Research.

Важным событием следующей недели будет заседание Банка России 29 апреля, напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". С учетом снижения инфляционных ожиданий населения, укрепления рубля и характера общей ситуации на рынке цикл снижения ключевой ставки может продолжиться. Базовые ожидания – снижение на 2 процентных пункта, до 15% годовых, добавляет он.

"Цикл снижения ставок может быть сопутствующим фактором разворота курсовой динамики к более справедливым значениям, находящимся, по нашим оценкам, в зоне 80-85 рублей за доллар. Последнее может быть также простимулировано дальнейшим смягчением Центробанком мер валютного контроля", — добавляет Бахтин.