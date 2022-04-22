МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в пятницу вечером усиливает рост на фоне отказа инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов. Силуанов рассказал о причинах высокой инфляции в мире

По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,0777 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0836 доллара, днем евро находился на уровне 1,0844 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 128,36 иены со 128,39 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) рос на 0,57%, до 101,15 пункта.

В четверг председатель Фередальной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о необходимости повышения учетной ставки, а также анонсировал ее рост на 0,5 процентного пункта по итогам майского заседания. Несмотря на то, что участники торгов ожидали такого решения от регулятора, инвесторы все же проявили осторожность и стали отказываться от риска в пользу более надежных активов.

На этом фоне укрепляется доллар, а европейский и американский фондовые рынки торгуются в минусе. Нефть также дешевеет — почти на 2%.

Неделю американская валюта готовится завершить в плюсе. С понедельника доллар подорожал к евро на 0,2%, к иене – на 1,6%, индекс доллара вырос на 0,8%.