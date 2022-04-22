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2022
https://1prime.ru/Forex/20220422/836734621.html
Рубль снизился к доллару в пятницу, но вырос за неделю
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Рубль в пятницу снизился к доллару и почти не изменился к евро, а за неделю вырос к обеим валютам, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 22.04.2022
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу снизился к доллару и почти не изменился к евро, а за неделю вырос к обеим валютам, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) вырос на 66,5 копейки — до 75,45 рубля, евро символически снизился на 5 копеек — до 80,15 рубля.
За рабочую неделю доллар подешевел на 4,55 рубля, евро — на 5,2 рубля.