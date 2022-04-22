МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу снизился к доллару и почти не изменился к евро, а за неделю вырос к обеим валютам, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) вырос на 66,5 копейки — до 75,45 рубля, евро символически снизился на 5 копеек — до 80,15 рубля.

За рабочую неделю доллар подешевел на 4,55 рубля, евро — на 5,2 рубля.