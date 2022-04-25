МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Аналитик объяснил, почему укрепление рубля скоро прекратится

По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару снижается до 1,0774 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0794 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 128,59 иены со 128,56 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт на 0,12%, до 101,12 пункта.

Поддержку росту курса доллара продолжают оказывать ожидания того, что ФРС может повысить в мае учётную ставку с нынешних 0,25-0,5% сразу на две минимальные ступени. Евро и иена, в свою очередь, ослабевают, пока центробанк Японии и ЕЦБ следуют более мягкой монетарной политике.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании опубликования индекса делового климата в Германии. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 89,1 пункта с уровня марта в 90,8 пункта.