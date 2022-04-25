МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Монеты номиналом один рубль

Аналитик объяснил, почему укрепление рубля скоро прекратится

По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару снижается до 1,0774 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0794 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 128,59 иены со 128,56 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт на 0,12%, до 101,12 пункта.

Поддержку росту курса доллара продолжают оказывать ожидания того, что ФРС может повысить в мае учётную ставку с нынешних 0,25-0,5% сразу на две минимальные ступени. Евро и иена, в свою очередь, ослабевают, пока центробанк Японии и ЕЦБ следуют более мягкой монетарной политике.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании опубликования индекса делового климата в Германии. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 89,1 пункта с уровня марта в 90,8 пункта.