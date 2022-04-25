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2022
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Рубль ускорил рост к доллару и евро
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Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс... ПРАЙМ, 25.04.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.07 мск снижается на 1,1 рубля — до 74,35 рубля, курс евро – на 1,61 рубля, до 78,54 рубля.
На старте торгов понедельника курс доллара снижался на 6 копеек, евро — на 60 копеек.