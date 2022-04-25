МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. В США с иронией рассказали о судьбе доллара из-за действий Байдена

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.07 мск снижается на 1,1 рубля — до 74,35 рубля, курс евро – на 1,61 рубля, до 78,54 рубля.

На старте торгов понедельника курс доллара снижался на 6 копеек, евро — на 60 копеек.