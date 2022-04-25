ТАШКЕНТ, 25 апр — ПРАЙМ. Россия предлагает странам — партнерам по ЕАЭС, БРИКС и ШОС увеличивать расчеты в национальных валютах, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарной сессии международной выставки "Иннопром. Центральная Азия". В США с иронией рассказали о судьбе доллара из-за действий Байдена

По словам министра, за 2021 год рост торгового оборота России со странами – членами этих объединений составил около 38%.

"То, что происходит сегодня в глобальной экономике и в мире, нам дает подсказку о том, как нам с вами нужно перестраивать нашу логистику, производственную кооперацию, в каких направлениях можно развивать свои экономики. Это — и как уже принято было до этого — дедолларизация, а сейчас мы еще добавили деевровизацию. То есть переход на наши собственные валюты для того, чтобы быть максимально независимыми с точки зрения взаиморасчетов, при встречных поставках нашей продукции и внешней кооперации", — сказал Мантуров.

Он добавил, что в Западной Европе и США сейчас происходит гиперинфляция. "Такого не помнит никто. Или по крайней мере давно такого не было, больше 30 лет. В этих странах быстро растут цены, особенно на биржевые товары. Это влияет на развитие секторов промышленности и экономики в целом", — отметил министр.