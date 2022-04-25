МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Курс юаня за предыдущую неделю упал на 3% к доллару, что является сильнейшим недельным падением с 2015 года, в понедельник его снижение продолжается — показатель достиг минимальной отметки с апреля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Банк России изменил порядок расчета официальных курсов валют

По состоянию на 11.12 мск курс доллара к юаню растет до 6,55 юаня за доллар против уровня предыдущего закрытия в 6,501 юаня. Ниже этой отметки китайская валюта опустилась впервые с апреля 2021 года.

Юань падает к доллару уже второй месяц подряд. За это время он ослаб почти на 4%. Причем в апреле юань дешевеет третью неделю подряд. За предыдущую неделю он упал на 2,9% к доллару. Это сильнейшее недельное падение с 2015 года.

Аналитик Oanda Джеффри Холи (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, полагает, что давление на курс юаня оказывает приверженность властей к достижению нулевой заболеваемости коронавирусом. Это, в свою очередь, порождает введение ограничительных мер, которые "вызывают логистические проблемы, затрагивающие не только Китай, но и весь остальной мир", добавляет он.

"Решимость официальных лиц продолжать политику нулевого COVID, а также отсутствие государственных стимулов указывает на снижение китайских бирж и более слабый юань в будущем", — отмечает аналитик.

По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 5,13%, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 6,5%.