МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рубль уверенно растет против доллара и евро и продолжает торговаться около локальных максимумов, следует из данных Московской биржи. Новые признаки готовности ЕС к оплате российского газа рублями поддерживают тренд на укрепление российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.41 мск падал на 2,18 рубля, до 73,27 рубля, евро — на 2,56 рубля, до 77,59 рубля.

Ранее евро обновил минимум с июня 2020 года – 76,96 рубля. При этом по кросс-курсу к доллару на Московской бирже он остается ниже, чем на форексе.

РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ

На российском валютном рынке в понедельник продолжилось ощутимое укрепление рубля к доллару и евро. Поддержка приходит от новостей о том, что Европейская комиссия направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против РФ санкции. В США с иронией рассказали о судьбе доллара из-за действий Байдена

В нем уточняется, что европейским импортерам газа не запрещено взаимодействие с "Газпромом" и Газпромбанком и открытие в этом банке счетов. Отмечается, что "операторы ЕС могут переводить оплату в евро на счет в Газпромбанке, если они ранее или одновременно четко заявили, что их платежное обязательство заканчивается этим переводом.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют.

Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".

Игроки рынка также обращают внимание на изменение правил расчета официальных курсов ЦБ. Он начинает устанавливать официальные курсы доллара, евро и юаня по средневзвешенному курсу на Московской бирже, сложившемуся с 10.00 до 15.30 мск. Ранее курсы евро и юаня устанавливались с использованием кросс-курсов форекса. По оценкам аналитиков ИК "Фридом Финанс", изменения обеспечат стабильную деятельность экономических агентов на территории РФ.

В итоге, доллар падает к рублю на 2,7%, евро — на 3,1%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Не исключены попытки вернуть курс ближе к 70 рублям за доллар на фоне налоговых выплат и предпраздничной недели, однако санкционные заголовки грозят повышенной волатильностью, оценивает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста". Аналитик объяснил, почему укрепление рубля скоро прекратится

Ориентиры для курсов доллара и евро на ближайшие дни: 70–74 рубля и 77–81,5 рубля соответственно, оценивают во "Фридом Финансе".

Основным фактором для укрепления рубля остается перекос между спросом и предложением валюты, считает Евгений Кошелев из Росбанка. Притом предложение в преддверии налоговых дат обрело усиленную интенсивность, а спрос остался зарегулирован капитальными ограничениями ЦБ, добавляет он.

"На текущей неделе основными налоговыми датами являются 25 и 28 апреля, после чего интенсивность продаж валютной выручки может пойти на спад. Новостная повестка остается довольно напряженной в свете геополитических процессов. Картина дополняется интенсивным разворотом глобальных настроений в пользу укрепления доллара благодаря "ястребиной" позиции ФРС. Доллар может пойти в интервал 75-77 рублей, а евро — 80-83 рубля к концу предстоящей недели", — добавляет Кошелев.