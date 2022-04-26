МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Курс евро во вторник утром стабилен к доллару после снижения накануне, свидетельствуют данные торгов. Финансист объяснил, почему падает юань

По состоянию на 9.41 мск курс евро к доллару остается на уровне прошлого закрытия в 1,0711 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 127,85 иены со 128,12 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 101,69 пункта.

Курс евро стабилен после потерь понедельника, когда он снизился на 0,92% к доллару в связи ожиданиями повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Теперь инвесторы ожидают данные индекса доверия потребителей США от аналитической компании Conference Board. Эксперты прогнозируют рост показателя до 108 пунктов с мартовских 107,2 пункта.