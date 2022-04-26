МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Курс рубль растет к основным иностранным валютам: евро падал ниже 76 рублей — впервые с марта 2020 года — и затем несколько откатилась вверх, доллар торгуется в районе 72,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Названа угроза, которую таит в себе укрепление рубля

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.08 мск снижается на 70 копеек, до 72,43 рубля, курс евро — на 85 копеек, до 76,31 рубля.

Минутами ранее курс европейской валюты падал до 75,95 рубля.