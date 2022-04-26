МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Рубль днем символически прибавляет против доллара и евро, замедлив темпы роста после повышательного ралли последних сессий, следует из данных Московской биржи.

Сохранение тревожной геополитической обстановки оказывает сдерживающее влияние на рост рубля, особенно после прохождения 25 апреля пика налогового периода месяца.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск снижался на 2 копейки, до 73,11 рубля, евро — на 6 копеек, до 77,1 рубля. Ранее во вторник доллар и евро падали до 72,06 рубля и до 75,95 рубля, соответственно.

РУБЛЬ ЗАМЕДЛИЛ РОСТ

На российском валютном рынке во вторник продолжилось укрепление рубля к доллару и евро. Впрочем, темпы его замедлились после того, как в течение предыдущих семи торговых дней доллар потерял почти 9 рублей. Названа угроза, которую таит в себе укрепление рубля

Прохождение 25 апреля пика налогового периода (общие платежи за месяц 3,2 триллиона рублей), когда предложение валюты может возрастать на фоне бюджетных платежей, убирает поддержку у рубля.

Кроме того, усиление геополитического негатива сдерживает укрепление рубля. Так, в понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.

Позже замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы не было необходимости для Москвы вмешиваться в урегулирование ситуации.

Рынок нефти во вторник пытается восстанавливаться после падения понедельника и прибавляет 1,3% до 103,4 доллара за баррель сорта Brent. Трейдеры ожидают публикации еженедельной статистики запасов нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти в стране на 2,2 миллиона баррелей после снижения на 8 миллионов неделей ранее.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти составила около 7,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни эффект от налогового периода все еще будет сохраняться на валютном рынке РФ, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Генпрокурор поручил следить за вывозом наличной валюты

"Под его влиянием доллар может протестировать уровни ниже 72 рублей, однако от обновления рублем годового максимума (71 к доллару) сдержит ожидаемое в пятницу снижение ключевой ставки ЦБ", — добавляет он.

В западной прессе оценивают, что профицит торгового баланса РФ в первом квартале оказался на уровне 60 миллиардов долларов, что составляет половину профицита 2021 года, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Этот фактор остаётся главной движущей силой усиления российской валюты. На текущей неделе продолжается налоговый период. В четверг компании уплатят налог на прибыль. После этого спрос на рублёвую ликвидность немного снизится", — добавляет он.