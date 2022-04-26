МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам несколько ускорил рост после публикации статистических данных из США, которые, при этом, оказались хуже ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Патрушев заявил о признаках дефолта в США

По состоянию на 17.21 мск курс евро к доллару снижался до 1,0673 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0711 доллара. Курс доллара к иене в то же время сокращался до 127,22 иены со 128,12 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) поднимался на 0,3%, до 102,06 пункта. До выхода статистики индекс рос на 0,17%.

Трейдеры оценивают макростатистику по США, опубликованную ранее во вторник. Так, продажи новостроек в стране в марте сократились на 8,6% по сравнению предыдущим месяцем и составили 763 тысячи. Прогноз предполагал рост до 765 тысяч.

По данным аналитической Conference Board, индекс доверия потребителей к экономике США в апреле снизился до 107,3 пункта с пересмотренного показателя марта в 107,6 пункта, прогноз составлял 108 пунктов.

Инвесторы также ожидают позднее на неделе одну важную статистику. В четверг, 28 апреля, минторг США опубликует данные по ВВП страны в первом квартале. Аналитики прогнозируют, что за первые три месяца, по первой оценке, экономика страны выросла на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста четвертого квартала на 6,9%.