Курс доллара растет до 1,067 за евро в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, так как инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.42 мск курс евро к доллару снижается до 1,0617 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0636 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 128,02 иены со 127,22 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 102,43 пункта.
Американская валюта в среду утром укрепляется, пока инвесторы оценивают те же перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США. Также трейдеры больше склонны к уходу от риска, поскольку макроэкономические опасения в мире сохраняются.
Кроме того, трейдеры ожидают публикации данных ВВП в США в прошлом квартале в четверг. Аналитики полагают, что за квартал, по первой оценке, экономика страны выросла на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста четвертого квартала прошлого года на 6,9%.
Также они ожидают, что годовая инфляция в Германии снизилась до 7,2% с 7,3% месяцем ранее.
https://1prime.ru/Forex/20220427/836764734.html