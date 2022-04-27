МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, так как инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Инвестстратег предупредил, что ждет рубль после майских праздников

По состоянию на 9.42 мск курс евро к доллару снижается до 1,0617 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0636 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 128,02 иены со 127,22 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 102,43 пункта.

Американская валюта в среду утром укрепляется, пока инвесторы оценивают те же перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США. Также трейдеры больше склонны к уходу от риска, поскольку макроэкономические опасения в мире сохраняются.

Кроме того, трейдеры ожидают публикации данных ВВП в США в прошлом квартале в четверг. Аналитики полагают, что за квартал, по первой оценке, экономика страны выросла на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста четвертого квартала прошлого года на 6,9%.

Также они ожидают, что годовая инфляция в Германии снизилась до 7,2% с 7,3% месяцем ранее.