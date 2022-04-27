МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс евро в ходе торгов среды опустился ниже 1,06 доллара впервые с апреля 2017 года на усилении опасений вокруг энергетического кризиса в Европе, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" остановил поставки газа в Болгарию и Польшу

По состоянию на 14.01 мск курс евро к доллару опускается до 1,061 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0636 доллара. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,0586 доллара. Ниже отметки в 1,06 доллара евро опустился впервые с апреля 2017 года.

Курс доллара к иене в то же время растет до 127,91 иены со 127,22 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,27%, до 102,58 пункта.

Евро ослаб к доллару после того, как сообщения о прекращении Россией поставок газа в Польшу и Болгарию усилили опасения относительно ситуации на энергетическом рынке. В марте президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли.

"Опасения по поводу энергетической безопасности в Европе значительно усилились из-за сообщений о прекращении поставок российского газа в Польшу", — отметил аналитик Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley),

Дополнительное давление на евро и иену оказывает ситуация с коронавирусом в Китае. На этом фоне растет спрос на активы-убежища, к которым относится доллар.