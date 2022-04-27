МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рубль после приостановки во вторник уверено растет в среду против доллара, евро обновляет минимумы за два года, следует из данных Московской биржи.

Сообщения СМИ о готовности некоторых стран Европы оплачивать российский газ рублями поддерживает курс рубля и толкает вниз европейскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.34 мск падал на 81 копейку, до 72,72 рубля, евро — на 1,33 рубля, до 75,5 рубля.

Ранее в среду евро опускался до 75,47 рубля – на минимум с марта 2020 года.

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

На российском валютном рынке в среду продолжается укрепление рубля к доллару и евро. Поддержка приходит от новостей, касающихся оплаты поставок российского газа рублями. Bloomberg: десять компаний из Европы готовятся платить за газ в рублях

Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо уже расплатились за газ рублями, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

При этом в среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзитКр в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.

Сегодня после остановки поставок в Польшу и Болгарию биржевые котировки газа в Европе подскакивали до 1370 долларов за тысячу кубометров. Это на треть больше по сравнению с котировками 23 февраля.

При этом геополитический позитив поддерживается новостям из Турции, которая надеется, что, возможно, в ближайшие дни президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому удастся собраться вместе по предложению президента Турции Тайипа Эрдогана.

В итоге доллар падал к рублю на 1,1%, евро — на 1,7%. Рублевая цена нефти составила около 7,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Глобальные факторы риска сейчас мало влияют на рубль, а локальные риски повышаются, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research. Инвестстратег предупредил, что ждет рубль после майских праздников

"Впрочем, поддержку рублю окажут экспортеры, которым в четверг предстоит заплатить около 500 миллиардов рублей налога на прибыль и НДД", — добавляет он.

Курс доллара к рублю в течение ближайших кварталов будет расти, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Во втором квартале он ожидается на уровне 78 рублей, в третьем — 85 рублей, а к завершению года – 90 рублей", — оценивает перспективы он.