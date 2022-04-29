МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем усиливает рост: евро обновляет минимумы с марта 2020 года — ниже круглого уровня 74 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.11 мск падал на 1,23 рубля, до 70,85 рубля, евро – на 1,37 рубля, до 74 рублей ровно, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро обновил минимум с марта 2020 года, упав до 73,98 рубля.