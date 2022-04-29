МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Индекс доллара в пятницу вечером опускается после шести торговых сессий роста, при этом рост за месяц может стать сильнейшим с 2015 года, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются на слабой отчетности

По состоянию на 18.14 мск курс доллара к иене снижался до 129,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 130,85 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0548 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0494 доллара. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) уменьшался на 0,5%, до 103,11 пункта.

Индекс доллара за предыдущие шесть сессий вырос на 3,2% и в целом весь месяц показывал рост. С начала апреля увеличение индекса может составить 4,9% — это самый значительный рост с января 2015 года, когда индекс поднялся на 5%.

Американскую валюту поддерживают ожидания сильного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне ускорения инфляции. Годовая инфляция США по итогам марта достигла рекордных с 1981 года 8,5%. По данным CME Group, 99% аналитиков ожидают повышения ставки сразу на 0,5 п.п. на ближайшем (майском) заседании — до 0,75-1% годовых.

Ослаблению евро и иены при этом способствует сохранение мягкой монетарной политики Европейского центробанка и Банка Японии.