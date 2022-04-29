МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в апреле показал сильный рост к доллару, поднявшись на 12,06 рубля, к евро вырос на 17,75 рубля, по итогам пятницы российская валюта укрепилась к американской до 71,14 рубля, к европейской – до 74,75 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 94 копейки — до 71,14 рубля, евро — на 62 копейки — до 74,75 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220429/836797333.html
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