МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в апреле показал сильный рост к доллару и евро на фоне профицита торгового баланса и проигнорировал снижение ставки Банком России, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Кабмин разрешил выплачивать пенсии живущим за границей россиянам в рублях

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 94 копейки — до 71,14 рубля, евро — на 62 копейки — до 74,75 рубля.

За апрель рубль поднялся к доллару на 12,06 рубля, к евро вырос на 17,75 рубля.

РУБЛЬ ЗАКОНЧИЛ МЕСЯЦ РОСТОМ

ЦБ РФ ранее в пятницу снизил ставку на 3 процентных пункта, до 14% годовых. Кроме понижения ставки, регулятор изменил сигнал в заявлении по ключевой ставке, заявив, что видит пространство для снижения в 2022 году. Риски для ценовой и финансовой стабильности в РФ перестали нарастать, проинфляционные риски несколько снизились, но остаются существенными, добавили в ЦБ.

"Курс российского рубля в настоящее время в большей степени зависит не от ставки, а от профицита торгового баланса, который благодаря высоким сырьевым ценам обеспечивает уверенный приток валюты в страну. Одновременно, жесткие рамки валютного контроля ЦБ, меры контроля капитала и отход от бюджетного правила затрудняют ее отток", — говорит портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

"На этом фоне рубль может продолжать укрепление, однако намерение Банка России постепенно смягчать валютные ограничения компенсирует эту тенденцию. Рынок рассчитывал на снижение ключевой ставки, это было заметно по снижению доходностей рублевых гособлигаций. В среднесрочной перспективе ожидаем ключевую ставку в пределах 10-12%", — добавляет он.

РУБЛЬ МОЖЕТ СДАТЬ ПОЗИЦИИ

Хотя ЦБ РФ не раскрывает расчетное значение валютного курса, его можно понять из приведенной в среднесрочном прогнозе информации: импорт планируется на уровне 321 миллиарда долларов, подсчитал главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Отношение импорта к ВВП держится в районе 20,5–22% последние годы (в среднем 21,3% с 2009 года). При этом номинальный ВВП на 2022 год можно оценить примерно в 133–140 триллиона рублей, что дает среднегодовой курс доллара США 85-96 рублей, предполагающий ослабление с нынешнего уровня валютного курса (72 рублей), и это пессимистичнее наших ожиданий", — прогнозирует он.

Таким образом, можно ожидать открытия финсчета, то есть снятия ограничений на перевод средств за рубеж. Об этом же говорит и рост суммы финсчета в прогнозе регулятора с факта в 64 миллиарда долларов за первый квартал до 145 миллиардов долларов по году, которой можно достичь именно в результате разрешения переводов капитала за рубеж, добавляет он.

Аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов считает, что на предстоящей неделе пара доллар-рубль будут в диапазоне 70,5-77,5 рубля.

По итогам заседания ЦБ по ключевой ставке глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о готовности обнулить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров, а для сырьевых – снизить норматив с 80% до 50%, напоминает он.

В случае реализации данного шага баланс предложения иностранной валюты и спроса на нее станет более адекватным, что отразится прекращением рублевого укрепления и вероятным разворотом пары доллар-рубль в направлении значений в районе 75-77 рублей, прогнозирует аналитик.

Кроме того, при ослаблении мер валютного контроля влияние рыночных факторов – цен на нефть, общего риск-аппетита, ситуации на рынке рублевого долга и другие – может начать проявляться в динамике курса более заметно, добавляет он.