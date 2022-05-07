МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Еще месяц назад, практически никто не предсказывал, что курс рубля может укрепиться ниже 70 рублей за доллар. А в реальности, падение курса доллара было ниже 65 рублей. В условиях ограниченной валютной ликвидности, доллар к рублю на внутреннем рынке продолжит слабеть. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
По мнению эксперта, вполне возможно, что следующей неделе мы увидим курс доллара к рублю еще ниже — близко к 60 рублям за доллар.
"Однако такой курс не выгоден Российской экономике и Минфину РФ придется заняться сдерживанием падения курса доллара к рублю. Чтобы в среднем по году он был около 70 рублей за доллар. Иначе будут проблемы с наполняемостью бюджета за счет налогов от экспортеров", объяснил Тузов.
https://1prime.ru/Forex/20220507/836845056.html
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