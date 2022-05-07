МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Еще месяц назад, практически никто не предсказывал, что курс рубля может укрепиться ниже 70 рублей за доллар. А в реальности, падение курса доллара было ниже 65 рублей. В условиях ограниченной валютной ликвидности, доллар к рублю на внутреннем рынке продолжит слабеть. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Инвестстратег объяснил, почему рост цен не в силах сдержать даже США

По мнению эксперта, вполне возможно, что следующей неделе мы увидим курс доллара к рублю еще ниже — близко к 60 рублям за доллар.

"Однако такой курс не выгоден Российской экономике и Минфину РФ придется заняться сдерживанием падения курса доллара к рублю. Чтобы в среднем по году он был около 70 рублей за доллар. Иначе будут проблемы с наполняемостью бюджета за счет налогов от экспортеров", объяснил Тузов.