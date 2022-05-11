МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром снижается по отношению к другим основным валютам в ожидании статданных по потребительским ценам в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Экономист пояснил, как курсы евро и доллара могут "рассинхронизироваться"

По состоянию на 7.32 мск курс евро к доллару растет до 1,0537 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,027 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 130,38 иены со 130,43 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,05%, до 103,86 пункта.

По словам аналитиков MUFG Bank, которые приводит газета Wall Street Journal, доллар снижается, поскольку рынки, вероятно, будут осторожны в преддверии данных по инфляции в США. "Однако сильные данные могут укрепить доллар позднее", — добавил старший валютный аналитик MUFG Джефф Нг (Jeff Ng).

Согласно ожиданиям, годовая инфляция в США в апреле замедлится до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. В месячном выражении ожидается рост потребительских цен на 0,2% после роста на 1,2% в марте.