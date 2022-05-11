МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению после попытки подрасти в начале торгов среды, доллар торгуется около 70 рублей, евро – почти по 74 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Экономист пояснил, как курсы евро и доллара могут "рассинхронизироваться"

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.16 мск растет на 74 копейки, до 70,14 рубля, курс евро – на 68 копеек, до 73,93 рубля.

Курс доллара в начале торгов среды снижался на 15 копеек, евро — на 18 копеек.