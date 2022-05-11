МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль после утреннего снижения в среду перешел к умеренному повышению: доллар после попыток закрепиться выше ключевой отметки 70 рублей вернулся к уровню 69 рублей, евро — по 73 рубля, следует из данных Московской биржи. СМИ: трейдерам советуют не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск снижался на 25 копеек, до 69,15 рубля, евро — на 27 копеек, до 72,98 рубля.

С утра в среду доллар по инерции максимально повышался до 70,2 рубля, евро — до 74,09 рубля.

В пятницу рубль ощутимо упал против доллара и евро, растеряв значительную часть роста первой половины прошлой укороченной рабочей недели. Курс доллара вырос тогда за день на 2,4 рубля — до 69,4 рубля, евро — на 3,1 рубля, до 73,25 рубля.