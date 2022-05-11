МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем усиливает рост после краткосрочной коррекции вниз, следует из данных Московской биржи. Предсказан конец эпохи укрепления рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск падает на 2,40 рубля, до 67 рублей, евро — на 2,72 рубля, до 70,53 рубля.

Таким образом, короткая пауза в длительном удорожании российской валюты, длившаяся во второй половине сессии пятницы и с утра в среду, похоже, закончилась. Новости, касающиеся российских поставок углеводородов в Европу, поддерживают эту тенденцию. В частности, Венгрия и ряд других стран ЕС до сих пор блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.

Кроме того, агентство Рейтер сообщило, что немецкая газовая компания VNG будет в будущем переводить платежи в евро Газпромбанку для оплаты поставок газа и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет. При этом остановка с 11 мая транзита российского газа в Европу через ГИС "Сохрановка", из-за форс-мажора, по сообщению "Оператора ГТС Украины", опять толкнули вверх биржевые цены на газ в Европе – выше 1100 долларов за тысячу кубометров. Названы механизмы, призванные положить конец господству доллара

В среду экспортеры заметно нарастили продажи валюты в преддверии налоговых выплат мая, пик которых — через две недели, а также в связи с конвертацией части валютной выручки, накопленной за праздники, добавляет Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

Наконец, ценовой индекс Мосбиржи для российских гособлигаций стабилизируется неподалеку от максимумов с 21 февраля, что также поддерживает рост курс российской валюты. В итоге курс доллара падает к рублю на 3,5%, евро — на 3,8%. А рублевая цена нефти составила около 7,1 тысячи за баррель сорта Brent.

На этой укороченной рабочей неделе курс рубля останется стабильным, и его дальнейшее укрепление может быть ограничено из-за умеренного восстановления импорта и повышения активности участников рынка после праздников, в свою очередь оценивают аналитики BCS Global Markets.