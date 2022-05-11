Курс рубля усиливает рост до 67 за доллар и 70,5 за евро после краткосрочной коррекции вниз
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем усиливает рост после краткосрочной коррекции вниз, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск падает на 2,40 рубля, до 67 рублей, евро — на 2,72 рубля, до 70,53 рубля.
Таким образом, короткая пауза в длительном удорожании российской валюты, длившаяся во второй половине сессии пятницы и с утра в среду, похоже, закончилась. Новости, касающиеся российских поставок углеводородов в Европу, поддерживают эту тенденцию. В частности, Венгрия и ряд других стран ЕС до сих пор блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
Кроме того, агентство Рейтер сообщило, что немецкая газовая компания VNG будет в будущем переводить платежи в евро Газпромбанку для оплаты поставок газа и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет. При этом остановка с 11 мая транзита российского газа в Европу через ГИС "Сохрановка", из-за форс-мажора, по сообщению "Оператора ГТС Украины", опять толкнули вверх биржевые цены на газ в Европе – выше 1100 долларов за тысячу кубометров.
В среду экспортеры заметно нарастили продажи валюты в преддверии налоговых выплат мая, пик которых — через две недели, а также в связи с конвертацией части валютной выручки, накопленной за праздники, добавляет Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.
Наконец, ценовой индекс Мосбиржи для российских гособлигаций стабилизируется неподалеку от максимумов с 21 февраля, что также поддерживает рост курс российской валюты. В итоге курс доллара падает к рублю на 3,5%, евро — на 3,8%. А рублевая цена нефти составила около 7,1 тысячи за баррель сорта Brent.
На этой укороченной рабочей неделе курс рубля останется стабильным, и его дальнейшее укрепление может быть ограничено из-за умеренного восстановления импорта и повышения активности участников рынка после праздников, в свою очередь оценивают аналитики BCS Global Markets.
https://1prime.ru/Forex/20220511/836866072.html