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2022
https://1prime.ru/Forex/20220512/836871833.html
Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро
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Рубль продолжает расти с утра в четверг: доллар по 66,7 рубля, евро — около 70 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск падал на 54... ПРАЙМ, 12.05.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль продолжает расти с утра в четверг: доллар по 66,7 рубля, евро — около 70 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск падал на 54 копейки, до 66,66 рубля, евро — на 57 копеек, до 69,93 рубля, следует из данных Московской биржи.