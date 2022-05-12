МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль продолжает расти с утра в четверг: доллар по 66,7 рубля, евро — около 70 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск падал на 54 копейки, до 66,66 рубля, евро — на 57 копеек, до 69,93 рубля, следует из данных Московской биржи.