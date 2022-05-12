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2022
https://1prime.ru/Forex/20220512/836872419.html
Курс евро упал ниже 69 рублей
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Рубль усиливает рост в четверг утром: евро уже по 68,5 рубля, доллар — по 65,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск падал на... ПРАЙМ, 12.05.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост в четверг утром: евро уже по 68,5 рубля, доллар — по 65,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск падал на 1,68 рубля — до 65,52 рубля, евро — на 1,92 рубля, до 68,58 рубля. Таким образом европейская валюта опустилась до минимума с февраля 2020 года.