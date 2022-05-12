МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост в четверг утром: евро уже по 68,5 рубля, доллар — по 65,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск падал на 1,68 рубля — до 65,52 рубля, евро — на 1,92 рубля, до 68,58 рубля. Таким образом европейская валюта опустилась до минимума с февраля 2020 года.