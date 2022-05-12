МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль наращивает темпы роста в четверг: доллар уже дешевле 68 рублей, доллар направляется к отметке 65 рублей — оба на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи. Bloomberg назвал лучшую мировую валюту по укреплению к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.55 мск падал на 2,03 рубля, до 65,17 рубля, евро — на 2,57 рубля, до 67,93 рубля.

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