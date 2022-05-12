МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс фунта упал по отношению к доллару до минимума с мая 2020 года после публикации данных по ВВП Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Курс евро упал до 68 рублей впервые за два года

По состоянию на 13.14 мск курс фунта к доллару опускался до 1,2209 фунта за доллар с уровня предыдущего закрытия в 1,225 фунта. Курс евро к доллару падает до 1,0435 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0511 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 128,71 иены со 129,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,6%, до 104,47 пункта.

Ранее в ходе торгов курс фунта достиг отметки в 1,2167 фунта, опустившись ниже 1,22 фунта впервые с мая 2020 года. Давление на курс британской валюты оказала слабая статистика.

Так, ВВП Великобритании в первом квартале 2022 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 8,7% вместо ожидаемых 9%. В квартальном выражении рост составил 0,8% вместо прогнозируемого 1%. В месячном выражении ВВП и вовсе упал на 0,1%, что насторожило инвесторов. Предсказан новый мировой валютный шторм

Кроме того, промпроизводство в Великобритании в марте неожиданно упало на 0,2% к февралю. Аналитики ожидали роста показателя на 0,1%.

"Падение ВВП Великобритании в марте на 0,1% по сравнению с предыдущем месяцем подчеркивает потерю импульса в экономике с начала года из-за ускорения инфляции", — отметил аналитик Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley), чье мнение приводит агентство Рейтер.

По итогам марта годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 7%, что стало максимумом с 1992 года. Данные за апрель будут опубликованы на следующей неделе. В ответ на ускоряющуюся инфляцию Банк Англии на майском заседании снова повысил ставку. Теперь она находится на самом высоком за 13 лет уровне в 1% годовых. Однако слишком ястребиное ужесточение монетарной политики чревато замедлением экономики, что подтверждают данные по ВВП в месячном выражении.