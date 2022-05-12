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2022
https://1prime.ru/Forex/20220512/836875219.html
Курс доллара упал до 65 рублей
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Рубль усиливает тенденцию к укреплению в четверг, доллар и евро закрепляются на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 12.05.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает тенденцию к укреплению в четверг, доллар и евро закрепляются на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск падал на 2,03 рубля — до 65,17 рубля, евро — на 2,8 рубля, до 67,7 рубля.
Минутами ранее доллар опускался до 65 рублей ровно.