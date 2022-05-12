МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает тенденцию к укреплению в четверг, доллар и евро закрепляются на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи. Курс евро упал до 68 рублей впервые за два года

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск падал на 2,03 рубля — до 65,17 рубля, евро — на 2,8 рубля, до 67,7 рубля.

Минутами ранее доллар опускался до 65 рублей ровно.