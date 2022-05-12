МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс евро опустился ниже 1,04 доллара за евро впервые с января 2017 года, свидетельствуют данные торгов. Bloomberg назвал лучшую мировую валюту по укреплению к доллару

По состоянию на 15.10 мск курс евро к доллару падает до 1,0406 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0511 доллара. Минутами ранее показатель опустился ниже 1,04 доллара впервые с января 2017 года. Курс доллара к иене — уменьшается до 128,56 иены со 129,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,76%, до 104,63 пункта.

Поддержку курсу доллара в среду оказывает рост спроса на активы-убежища. После череды мер ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США инфляция в стране наконец-то замедлилась. По итогам апреля рост потребительских цен замедлился до 8,3% с мартовских 8,5%. Однако инвесторы опасаются, что такие данные могут побудить Федрезерв и дальше ужесточать монетарную политику, что чревато замедлением роста или падением экономики. На этом фоне спрос на доллар как на надежный актив возрастает.

Инвесторы также оценивают разрыв в монетарной политике ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Причем в еврозоне, согласно последним данным, инфляция в годовом выражении остается на рекордно высоком уровне в 7,5% по итогам марта. Данные за апрель будут опубликованы на следующей неделе. Ситуация усугубляется неопределенностью вокруг антироссийских санкций Евросоюза, которые могут затронуть энергетический сектор. Это в свою очередь может спровоцировать скачок цен на энергоносители и еще сильнее разогнать инфляцию.

"Главный вопрос заключается не в том, повысит ли ЕЦБ ставку в июле (что уже заложено в цену), а в том, что происходит с экономической активностью и как это отразится на функции реагирования центральных банков", — отметил стратег BofA Камаль Шарма (Kamal Sharma), чье мнение приводит агентство Рейтер.