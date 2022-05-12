МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем уверенно растет к доллару и евро, обновляя максимумы с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.

Вербальные интервенции поддерживают тенденцию к укреплению российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.16 мск падал на 2,15 рубля — до 65,05 рубля, евро — на 2,85 рубля, до 67,65 рубля.

Ранее в четверг доллар падал уже до 65 рублей — минимума с февраля 2020 года. Евро торгуется в районе минимума с января 2020 года, при этом уход ниже отметки 67,65 рубля будет означать уже провал до минимума за 4,5 года — к уровням ноября 2017 года.

РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ ВВЕРХ ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ

Превышение предложения валюты над спросом на российском валютном рынке продолжает поддерживать рубль.

" Рубль

Bloomberg назвал лучшую мировую валюту по укреплению к доллару

Позитивный для рубля фон поддерживается и заявлениями из Кремля. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все; в то же время Россия готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада, инфляция в стране замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ.

Наконец, по оценке Банка России, профицит счета текущих операций в 2022 году может обновить исторический максимум и составить 145 миллиардов долларов, что является основой для укрепления рубля в ближайшей перспективе.

В итоге доллар падает к рублю на 3,2%, евро — на 4,1%. Рублевая цена нефти составляет около 6,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время курс попытается закрепиться в диапазоне 60-65 рублей за доллар, предполагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Помешать могут лишь смягчения контроля за движением капитала, добавляет он.

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Предсказан новый мировой валютный шторм

Введенные капитальные ограничения изменили канал формирования курса рубля, снизив его чувствительность к изменению ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

"По этой причине в начале марта ключевая ставка была повышена до рекордных уровней, а в последующие кварталы может быть интенсивно снижена без отрицательных последствий для биржевого курса рубля", — говорит он.

"Этот же механизм ограничивает влияние внешних денежно-кредитных условий на прогнозируемый курс ввиду отсутствия возможности использовать "арбитражные" возможности внешних рынков, то есть интенсивные действия ФРС и в перспективе — ЕЦБ по борьбе с инфляцией пока не способны повысить волатильность рубля", — добавил Кошелев.