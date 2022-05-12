МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем уверенно растет к доллару и евро, обновляя максимумы с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.

Вербальные интервенции поддерживают тенденцию к укреплению российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.16 мск падал на 2,15 рубля — до 65,05 рубля, евро — на 2,85 рубля, до 67,65 рубля.

Ранее в четверг доллар падал уже до 65 рублей — минимума с февраля 2020 года. Евро торгуется в районе минимума с января 2020 года, при этом уход ниже отметки 67,65 рубля будет означать уже провал до минимума за 4,5 года — к уровням ноября 2017 года.

РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ ВВЕРХ ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ

Превышение предложения валюты над спросом на российском валютном рынке продолжает поддерживать рубль. Bloomberg назвал лучшую мировую валюту по укреплению к доллару

Позитивный для рубля фон поддерживается и заявлениями из Кремля. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все; в то же время Россия готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада, инфляция в стране замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ.

Наконец, по оценке Банка России, профицит счета текущих операций в 2022 году может обновить исторический максимум и составить 145 миллиардов долларов, что является основой для укрепления рубля в ближайшей перспективе.

В итоге доллар падает к рублю на 3,2%, евро — на 4,1%. Рублевая цена нефти составляет около 6,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время курс попытается закрепиться в диапазоне 60-65 рублей за доллар, предполагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Помешать могут лишь смягчения контроля за движением капитала, добавляет он. Предсказан новый мировой валютный шторм

Введенные капитальные ограничения изменили канал формирования курса рубля, снизив его чувствительность к изменению ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

"По этой причине в начале марта ключевая ставка была повышена до рекордных уровней, а в последующие кварталы может быть интенсивно снижена без отрицательных последствий для биржевого курса рубля", — говорит он.

"Этот же механизм ограничивает влияние внешних денежно-кредитных условий на прогнозируемый курс ввиду отсутствия возможности использовать "арбитражные" возможности внешних рынков, то есть интенсивные действия ФРС и в перспективе — ЕЦБ по борьбе с инфляцией пока не способны повысить волатильность рубля", — добавил Кошелев.