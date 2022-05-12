МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост в четверг: евро уже по 67 рублей — на минимуме с июня 2017 года, доллар — 64,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Bloomberg назвал лучшую мировую валюту по укреплению к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.19 мск падал на 2,52 рубля, до 64,68 рубля, евро — на 3,42 рубля, до 67,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро опускался до 66,99 рубля.