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2022
https://1prime.ru/Forex/20220512/836876501.html
Евро упал до 67 рублей впервые за пять лет
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Рубль усиливает рост в четверг: евро уже по 67 рублей — на минимуме с июня 2017 года, доллар — 64,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 12.05.2022
валюта, рынки, новости, биржи, торги, евро, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост в четверг: евро уже по 67 рублей — на минимуме с июня 2017 года, доллар — 64,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.19 мск падал на 2,52 рубля, до 64,68 рубля, евро — на 3,42 рубля, до 67,08 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее евро опускался до 66,99 рубля.