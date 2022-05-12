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2022
https://1prime.ru/Forex/20220512/836877206.html
Курс евро упал до 66 рублей
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Рубль усиливает рост в четверг: доллар уже дешевле 64 рублей — на минимуме с февраля 2020 года, евро — по 66 рублей — это минимум за 5 лет, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 12.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост в четверг: доллар уже дешевле 64 рублей — на минимуме с февраля 2020 года, евро — по 66 рублей — это минимум за 5 лет, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.08 мск падал на 3,25 рубля, до 63,95 рубля, евро — на 4,15 рубля, до 66,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее евро уже падал до 66 рублей ровно.