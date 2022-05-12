МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост в четверг: доллар уже дешевле 64 рублей — на минимуме с февраля 2020 года, евро — по 66 рублей — это минимум за 5 лет, следует из данных Московской биржи. Экономист пояснил, как курсы евро и доллара могут "рассинхронизироваться"

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.08 мск падал на 3,25 рубля, до 63,95 рубля, евро — на 4,15 рубля, до 66,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро уже падал до 66 рублей ровно.