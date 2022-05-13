МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Судьба нефтедоллара находится в "дрожащих руках" американского президента Джо Байдена, и это вызывает опасения за будущее валюты США, написала в статье для издания American Thinker обозреватель Дарлин Казелла. Об этом сообщает РИА Новости. Курс доллара упал на 3,9 рубля, евро - на 5,24 рубля

Казелла отмечает, что Китай хочет закупать нефть за юани, что в результате позволит ему ослабить гегемонию доллара на мировом рынке нефти. При этом Байден испортил отношения с Саудовской Аравией, мировым лидером по объемам нефтедобычи.

"Еще одной ложкой дегтя в глобальной валютной бочке меда стало заявление Владимира Путина, который потребовал оплаты за газ в рублях. Россия также поставляет нефть в Индию за индийские рупии, а газ в Турцию — за турецкие лиры", — написала обозреватель.

По ее мнению, КНР может достичь господства в мировой валютной системе благодаря сближению с Саудовской Аравией и с другими странами ОПЕК.

"Советники президента Байдена говорят о возможном визите в Саудовскую Аравию, чтобы улучшить отношения, добиться от королевства увеличения добычи нефти и уговорить его остаться в нефтедолларовой системе. Джо Байден не смог найти Эр-Рияд на карте. Если будет совместное фотографирование Байдена с королем и наследным принцем, кому-то придется разворачивать его лицом к камере. Если глобальная роль американского доллара находится в его дрожащих руках, то нам есть чего бояться", — резюмировала Казелла.