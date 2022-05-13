МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару достиг некоторой стабильности в пятницу днём чуть ниже уровня 1,04, на минимуме с 2017 года, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы европейской экономики, свидетельствуют данные торгов. Курс евро упал ниже 65 рублей

По состоянию на 13.16 мск курс евро к доллару растет до 1,0380 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0379 доллара. А минутами ранее показатель несколько опускался.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 128,88 иены со 128,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,03%, до 104,82 пункта.

Курс евро находится на минимальном уровне к доллару с 2017 года. Высокая инфляция, перспективы ужесточения антироссийских санкций, затрагивающих энергетический сектор, и низкая учётная ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказывают давление на европейскую валюту. Аналитики полагают, что вскоре она может сравняться с долларом или вовсе стать дешевле. Но пока это курсовое движение приостановилось.

"В очень краткосрочной перспективе трудно понять, что может изменить медвежий тренд в паре "евро-доллар". Если украинские риски не начнут отступать, евро будет очень трудно продвинуться намного выше", — отметил валютный аналитик MUFG Bank Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит агентство Рейтер. Аналитик также отметил, что курс евро может упасть ниже паритета к доллару в течение нескольких недель.