МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник возобновил рост против доллара и евро после передышки в пятницу, следует из данных Московской биржи. Нефть дешевеет на рисках снижения спроса

Отсутствие изменений в факторах курсовой динамики, в частности, сохранение ограничений на движение капитала и обязательной продажи валюты экспортерами, поддерживает крепким курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.45 мск падал на 1,34 рубля, до 63,2 рубля, евро — на 1,54 рубля, до 65,61 рубля.

В пятницу доллар вырос на 1,25 рубля, евро — на 1,89 рубля.

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

На российском валютном рынке в понедельник преобладает укрепление рубля. Некоторая его коррекция вниз перед выходными "выпустила пар", а относительно спокойные выходные не дали поводов для ослабления рубля.

В качестве причин для направленного курсового движения остаются хорошо известные распоряжения, предписывающие сроки и объемы конверсии поступающей экспортной выручки, а также ограничивающие вывод капитала в "оффшорный" рынок, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Таким образом, в моменте ценообразование на валютном рынке формируется лишь торговыми потоками, причем устойчивый профицит внешней торговли не перестает о себе напоминать. Положительным можно считать режим благоприятствования для импорта. В условиях внешних торговых ограничений более крепкий валютный курс позволяет нивелировать курсовую неопределенность и более высокую внешнюю инфляцию для новых поступлений и сгладить состоявшиеся шоки для товарных запасов", — говорит он.

В итоге, доллар теряет к рублю 2,1%, евро — 2,3%. Рублевая цена нефти составляет около 7 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Экспортеры будут постепенно увеличивать продажи валюты в преддверии пика налоговых выплат на следующей неделе, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Поэтому уже сегодня рубль может снова подорожать, а курс доллара — вернуться к 63 рублям", — добавляет он.

Можно ожидать рост волатильности курса рубля на более отдаленном горизонте (до конца 2022 года и далее) ввиду его переоцененности, в результате чего эффект от моментального укрепления может быть символическим, полагает Кошелев из Росбанка. "Кроме того, еще предстоит убедиться, что импорт из "дружественных" стран способен заменить выпавшие поставки. Актуальной будет оценка товарных поступлений из Китая по итогам мая-июня – ключевые промышленные регионы Китая лишь на текущей неделе начинают выходить из режима жесткого локдауна из-за пандемии коронавируса", —добавляет он.

Даже вопреки попыткам сохранить разрешительный режим поставок газа в ЕС, отказ от нефтяных закупок может ударить по экспортным поступлениям, продолжает Кошелев. "К отрицательным можно отнести и нарастающий негативный эффект на бюджет ввиду укрепления курса рубля. Начиная с мая, объем ожидаемых поступлений нефтегазовых доходов сверх базовых существенно сократился. В частности, на это указывает интенсивное сжатие рублевой цены барреля Urals (до 5242 рублей), что не оставляет пространства для компенсации ненефтегазовых бюджетных разрывов во второй половине года", — считает он.

Нет оснований полагать, что межведомственная комиссия по валютному контролю будет руководствоваться исключительно "бюджетной" аргументацией, добавляет Кошелев. "Однако ослабление капитальных ограничений также становится необходимым фактором для сглаживания потенциальной волатильности валютного курса в дальнейшем", — резюмирует он.