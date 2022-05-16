Банк России отметил повышение реального эффективного курса рубля
Банк России отметил повышение реального эффективного курса рубля в апреле на 34%
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 4,3%, в апреле — на 34%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в апреле увеличился на 34,6% по сравнению с мартом, к евро — на 36,4%.
Номинальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 33,3%, к евро — на 35,4%.
https://1prime.ru/Forex/20220516/836908243.html
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