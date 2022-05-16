МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 63,4 рубля, евро упал до 65,8 рубля на фоне сохранения дисбаланса между предложением валюты и спросом на нее в условиях ограничений ЦБ на движение капитала, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос в отсутствие новых санкций ЕС

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,15 рубля, до 63,4 рубля, евро — на 1,35 рубля, до 65,8 рубля.