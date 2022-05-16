МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник возобновил рост против доллара и евро после передышки в пятницу, следует из данных Московской биржи. Банк России разрешил переводить за рубеж сумму до $50 тысяч в месяц

Отсутствие изменений в факторах курсовой динамики, а также спрос на рублевые активы поддержал курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,15 рубля, до 63,4 рубля, евро — на 1,35 рубля, до 65,8 рубля.

Курс доллара в пятницу вырос на 1,25 рубля, евро — на 1,89 рубля.

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

На российском валютном рынке в понедельник преобладает укрепление рубля. Некоторая его коррекция вниз перед выходными "выпустила пар", а относительно спокойные выходные не дали поводов для ослабления рубля.

Инвесторы в рублевые активы оперлись на то, что санкционные риски пока остаются нереализованными, и это — уже позитив.

Дискуссия по содержанию шестого пакета санкций против РФ еще продолжается. Так, ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций поднялся в понедельник на 0,2%, сигнализируя о спросе на рублевые активы.

При этом рынок нефти растет и вечером прибавлял 1,2% до 112,9 доллара за баррель сорта Brent, также создавая позитивный фон для курса рубля.

В итоге, доллар упал к рублю на 1,8%, евро — на 2%. Рублевая цена нефти составила около 7,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Вводимые ЦБ послабления в валютном регулировании, в том числе в части банковских лимитов не могут противостоять наиболее значимым драйверам рублевого укрепления, а именно продаже 80% экспортной выручки экспортерами и паузе в бюджетном правиле, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Уже после закрытия торгов Банк России смягчил некоторые ограничения по переводам за рубеж, в частности увеличив ежемесячный лимит по переводам российскими резидентами и нерезидентами из дружественных стран себе или физлицу за границу до 50 тысяч долларов с 10 тысяч, а также позволив работающим в России нерезидентам из недружественных стран переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.

"По нашим оценкам, во вторник курс доллара будет двигаться в пределах 61-68 рублей", — добавил Бахтин.

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2022 года подскочил в годовом исчислении почти в 3,5 раза до 95,8 миллиарда долларов. По оценкам Дмитрия Полевого из "Локо-Инвеста", причины рекордов – профицит торговли в товарах/услугах 106,5 миллиарда долларов против 35,2 миллиарда годом ранее — из-за текущего обвала импорта при стабильном экспорте.

"Наши апрельские оценки профицита на год в 190-245 миллиардов долларов полностью согласуются с вышедшими цифрами, а прогноз ЦБ в 145 миллиардов чрезмерно консервативен. Для рубля краткосрочно это позитивно (ждем 55-60 рублей за доллар), но во втором полугодии рубль может быть слабее (70-85 рублей за доллар) из-за сокращения профицита и возможного смягчения ряда валютных ограничений", — добавляет Полевой.