МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль ослабел к доллару и заметно сдал к евро на фоне некоторого смягчения валютного контроля со стороны ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 20 копеек, до 63,6 рубля, евро — на 1,26 рубля, до 67,06 рубля.

Некоторый откат вниз рубля в парах с долларом и евро обусловлен очередным смягчением валютных ограничений. Банк России в понедельник вечером изменил ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.