МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль отступил по итогу торгов вторника к доллару и заметно сдал к евро на фоне некоторого смягчения валютного контроля со стороны ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи. Минэкономразвития спрогнозировало цену на нефть марки Urals в 2022 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 20 копеек, до 63,6 рубля, евро — на 1,26 рубля, до 67,06 рубля.

РУБЛЬ ОТСТУПИЛ

Некоторый откат вниз рубля в парах с долларом и евро обусловлен очередным смягчением валютных ограничений.

Банк России в понедельник вечером изменил ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.

На взгляд Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", действующих мер недостаточно для того, чтобы устранить дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке.

"Геополитика сегодня была скорее на стороне рубля – представители ЕС накануне не смогли прийти к консенсусу по поводу нового пакета санкций против России, с инициативой введения эмбарго на поставки российской нефти не согласилась Венгрия", — также отмечает он.

При этом поддержкой рублю продолжают выступать высокие цены на нефть. Июльский фьючерс Brent вечером немного корректируется вниз, стоимость контракта колеблется около 114 долларов за баррель.

"На рынок нефти у важных сопротивлений может прийти временная фиксация прибыли, но в целом цены на данный момент подтверждают наметившийся восходящий тренд. В среду инвесторы традиционно будут оценивать еженедельные данные Минэнерго США по запасам, которые, вероятно, покажут увеличение запасов нефти на 1,53 миллиона баррелей – умеренно негативно для цен", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI ранее во вторник обновили максимумы с конца марта 115,64 доллара и 115,53 доллара соответственно, напоминает Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"Локальная мера смягчения валютного контроля — речь идет о решении ЦБ увеличить порог для зарубежных переводов россиян и нерезидентов из дружественных стран до 50 тысяч долларов в течение календарного месяца — незначительно ослабила позиции рубля. Однако в глобальном смысле она ничего не меняет: профицит торгового баланса играет основную роль в формировании курса рубля. Здесь в ближайшее время вряд ли что-то изменится", — считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что пара доллар-рубль в среду будет находиться в диапазоне 63–66 рублей, пара евро-рубль – в рамках 66–69 рублей.

"Поддержкой нефтяным ценам выступили надежды на скорое смягчение карантинных мер в Китае, а также наблюдаемое ослабление доллара на внешней арене. По нашим оценкам, в среду курс рубля к доллару может формироваться в пределах 61-68 рублей", — прогнозирует Бахтин из "БКС Мир инвестиций".