МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром растет по отношению к евро на "ястребиных" комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что выбьет почву из-под ног доллара

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару снижается до 1,0539 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0547 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 129,21 иены со 129,39 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,07%, до 103,43 пункта.

Во вторник глава Федрезерва Пауэлл заявил, что готов задействовать "более агрессивные" шаги для снижения инфляции в стране, включая дальнейшее повышение процентной ставки.

"Инфляция явно слишком высока, и денежно-кредитная политика должна быть изменена для решения этой проблемы", — прокомментировал также представитель ФРС Чарльз Эванс, чьи слова приводит газета Wall Street Journal.

Повышения учетной ставки позитивно для национальной валюты.