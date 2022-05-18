МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника немного снижается к доллару и столько же прибавляет к евро — игроки рынка пытаются нащупать дно падения курсов инвалют, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, что выбьет почву из-под ног доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 20 копеек — до 63,8 рубля, евро снижался на 19 копеек — до 66,87 рубля.

В первые минуты торгов евро повышался, максимально на 14 копеек — до 67,2 рубля.