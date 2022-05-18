МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов падает к доллару после того, как инфляция в Великобритании подскочила до максимума за 40 лет, несмотря на неоднократные повышения ставки Банком Англии для ее сдерживания, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

По состоянию на 13.20 мск курс фунта стерлингов опускается к доллару до 1,2422 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,249 фунта. Курс евро к доллару снижается до 1,0528 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0547 доллара, курс доллара к иене — до 129,11 иены со 129,39 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,22%, до 129,11 пункта.

Инфляция в Великобритании по итогам апреля ускорилась до 9%, что стало рекордом с марта 1982 года. Показатель непрерывно ускоряется уже более чем полгода. Причем еще в декабре Банк Англии начал повышать процентную ставку, чтобы сдержать ускоряющуюся инфляцию. После четырех повышений она находится на уровне в 1% годовых.

Такие разочаровывающие показатели последовали за данными по безработице, которые накануне вселили оптимизм. Так, безработица в стране в январе-марте снизилась до 3,7%, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на уровне декабря-февраля в 3,8%.

"Вчера казалось, что рост заработной платы и низкая безработица означают, что у банка много возможностей для маневра. Теперь ошеломляюще высокие затраты для потребителей приведут к падению покупательской способности, что окажет сильное влияние на объем производства в Великобритании", — прокомментировала агентству Рейтер аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter).

Курс евро, тем временем, замедлил темпы падения к доллару на данных по инфляции в еврозоне. Годовой показатель за апрель составил 7,4%, как и в марте. Хотя, по предварительной оценке, ожидалось, что инфляция ускорится до рекордных 7,5%.