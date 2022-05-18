МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду днем возобновляет осторожный рост против доллара и евро после непродолжительной паузы.

Недавнее послабление Центробанком РФ валютных ограничений рынок переварил, и рубль в преддверии пика налогового периода мая опять растет.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.02 мск снижался на 50 копеек, до 63,1 рубля, евро — на 61 копейку, до 66,45 рубля.

Курс доллара в среду максимально повышался до 64,09 рубля, евро — до 67,2 рубля.

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

На российском валютном рынке в среду днем отмечается укрепление рубля к доллару и евро. Рынок за пару дней "переварил" послабления мер валютных ограничений ЦБ РФ, и его игроки опять ставят на рост российской валюты. Эксперт оценил прогнозы по ослаблению рубля

Таким образом, увеличение ежемесячного лимита переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу до 50 тысяч с 10 тысяч долларов, существенно не изменило баланс факторов курсообразования рубля.

При этом игроки внутреннего валютного рынка РФ не обращают внимания на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая.

До этого срока Россия могла платить по своим валютным займам из замороженных резервов в соответствии с выданной управлением контроля за иностранными активами США (OFAC) лицензией, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. Эта лицензия была выдана России 2 апреля после заморозки ее золотовалютных резервов – с тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.

Рынок нефти растет на 1,3% до 113,4 доллара за баррель сорта Brent, также оказывая поддержку курсу рубля. Ожидания роста спроса на бензин в Китае способствуют сохранению позитива на нефтяном рынке.

По данным СМИ, китайские власти разрешили возобновить работу более 800 финансовых учреждений в Шанхае после трех дней подряд отсутствия новых случаев заражения COVID-19 за пределами карантинных зон.

В итоге, доллар снижается к рублю на 0,7%, евро — на 0,9%. Рублевая цена нефти составила около 7,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

К завершению этой недели или в начале следующей ожидается укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар, поскольку экспортеры будут активнее продавать валюту — 25 мая им предстоит уплатить НДПИ на 600 миллиардов рублей, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

Стабильности российскому рынку добавляет тот факт, что ряд европейских компаний всё-таки пытается перейти на оплату российского природного газа российскими рублями и хоть и нехотя, но открывают счета в Газпромбанке. оценивает Роман Блинов из ИК "Русс-инвест".